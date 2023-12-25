Комментарии

ПСБ: В I квартале рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В пятницу котировки ОФЗ изменились разнонаправленно – кривая госбумаг консолидируется под уровнем 12% годовых (доходность по 3-летним бумагам составила 11,91%, по 10-летним – 11,90%). За счет размещения ликвидности на длинные праздники сохраняется спрос на короткие годовые ОФЗ, доходность которых достигла 12,15% (-8 б.п. в пятницу).

В целом, активность торгов с середины прошлой недели начала снижаться; данный тренд будет сохраняться и всю текущую неделю. На фоне снижения ликвидности рынка не исключаем попыток переоценить ряд бумаг под закрытие года несколько выше текущих уровней.

С учетом длинных праздников и на горизонте I квартала следующего года рекомендуем сохранять большую часть портфеля во флоатерах - по соотношению риск / доходность данный тип бумаг остается интересными. При этом спрос на бумаги с плавающими ставками остается высоким - в пятницу были закрыты книги заявок по облигациям АФК Системы, Газпром нефти, Авто финанс банка с увеличением объема и снижением премии к базовой ставке (RUONIA / КС ЦБ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Итоги 2023
2023 год в Иркутске был очень насыщен бизнес-мероприятиями
«Готовим новый жилой проект в Иркутске» – Екатерина Прядко, Грандстрой
«Год трансформации и активного развития» – Константин Зимин, МТС – о 2023
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги