ПСБ: В I квартале рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В пятницу котировки ОФЗ изменились разнонаправленно – кривая госбумаг консолидируется под уровнем 12% годовых (доходность по 3-летним бумагам составила 11,91%, по 10-летним – 11,90%). За счет размещения ликвидности на длинные праздники сохраняется спрос на короткие годовые ОФЗ, доходность которых достигла 12,15% (-8 б.п. в пятницу).

В целом, активность торгов с середины прошлой недели начала снижаться; данный тренд будет сохраняться и всю текущую неделю. На фоне снижения ликвидности рынка не исключаем попыток переоценить ряд бумаг под закрытие года несколько выше текущих уровней.

С учетом длинных праздников и на горизонте I квартала следующего года рекомендуем сохранять большую часть портфеля во флоатерах - по соотношению риск / доходность данный тип бумаг остается интересными. При этом спрос на бумаги с плавающими ставками остается высоким - в пятницу были закрыты книги заявок по облигациям АФК Системы, Газпром нефти, Авто финанс банка с увеличением объема и снижением премии к базовой ставке (RUONIA / КС ЦБ).