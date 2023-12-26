«Открытие»: Рынок залёг в консолидацию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в понедельник. Внешних сигналов для рынка нет, а по сей причине рынок залёг в консолидацию. Сильные движения были в секторе электроэнергетики (-1,0%), потреблении (+1,1%) и транспорте (+1,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,0 млрд руб.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3097,33 п. (+0,15%), а индекс РТС - 1060,23 п. (+0,25%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Мечел», привилегированные и обыкновенные «Татнефть», Polymetal и «РусАгро». Самыми слабыми оказались «ФосАгро», «МосЭнерго», «РусАл», «Сургутнефтегаз», «Юнипро».

Внешних сигналов для рынка нет. Даже электронные торги металлами и нефтью в Лондоне и Нью-Йорке не проводятся. Поэтому внешний фон не оказывает какого-либо влияния на российские акции. Из наиболее ярких движений на российском рынке можно отметить акции «ФосАгро» (PHOR), которые торговались первый день без дивидендов.

Другая дивидендная история связана с «Татнефтью» (TATN). Собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание запланировано на 28 декабря. Собственно говоря, это достаточно частое явление с собраниями акционеров компании, поэтому риски неодобрения дивидендов почти отсутствуют.

Бумаги ГМК «Норникель» (GMKN) торговались в лёгком минусе. Сегодня последний день, когда в их цене учитываются дивиденды. Соответственно, во вторник по ним ожидается просадка.

Пришли новости о том, что внешние акционеры проекта «Арктик СПГ 2» приостановили своё участие. Как сообщает «Коммерсантъ», это французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Для «НОВАТЭК» это может означать срыв долгосрочных контрактов на продажу СПГ и необходимость финансирования проекта за счёт собственных средств.

Рубль торговался без существенной волатильности. Впрочем, после того, как евро взял отметку 102 руб, европейская валюта начала заметно отступать. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что ставка не будет снижаться в ближайшие месяцы. «Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — заявила она в интервью РБК. Из данных слов можно всё же сделать вывод, что ставка в 2024 году начнёт снижаться и это позитив для строительных компаний, но также и для рубля, поскольку периоды снижения ставки привлекают значительные средства на рынок ОФЗ, что приводит к укреплению отечественной валюты.

По состоянию на 15:15 мск: