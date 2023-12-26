ПСБ: Рубль плавно укрепляется на фоне сниженной активности рынка и высоких цен на нефть

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Рубль в понедельник продолжил плавное укрепление. По итогам дня курс доллара остановился на отметке 91,75 рублей, юань – 12,76 рублей. В связи с наступлением рождественских каникул во многих странах, объем ликвидности на валютном рынке снизился, а внешний фон был спокойным. Цены на нефть остаются на привлекательном для российской валюты уровне - около 79 долларов за баррель Brent.

Сегодня с утра рубль пытается закрепиться ниже отметки 91,5 рублей за доллар США.