ПСБ: Рубль плавно укрепляется на фоне сниженной активности рынка и высоких цен на нефть
Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.
Рубль в понедельник продолжил плавное укрепление. По итогам дня курс доллара остановился на отметке 91,75 рублей, юань – 12,76 рублей. В связи с наступлением рождественских каникул во многих странах, объем ликвидности на валютном рынке снизился, а внешний фон был спокойным. Цены на нефть остаются на привлекательном для российской валюты уровне - около 79 долларов за баррель Brent.
Сегодня с утра рубль пытается закрепиться ниже отметки 91,5 рублей за доллар США.
Стоимость юаня практически не изменилась относительно вчерашнего закрытия. На мировом рынке доллар дешевеет к валютам прочих стран, что отражает выход позитивных данных по потребительскому рынку в США в пятницу. По-прежнему вероятно, что сегодня-завтра рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Наш ориентир по курсу: 90,5-92 руб./долл. США.
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