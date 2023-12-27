«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Существенное снижение в бумагах ГМК «Норникель» на фоне дивидендной отсечки. Большинство секторов демонстрировали снижение. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,4 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:15 мск Индекс МосБиржи - 3088,7 п. (-0,33%), а Индекс РТС - 1061,85 п. (-0,17%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», «Юнипро», «Полюс», «Татнефть», «Северсталь». Самыми слабыми оказались ГМК «Норникель», «Селигдар», Polymetal, МКБ, ГК «ПИК».

Новостной фон вторника достаточно скудный. Наиболее заметной историей являются акции ГМК «Норникель», которые торгуются первый день без дивидендов.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) находились в небольшом минусе. Как сообщает Reuters, переговоры по реструктуризации «Яндекс» продолжатся в начале 2024 года. Источник агентства сообщает, что головная компания Yandex N.V. намерена завершить процесс реструктуризации в конце I квартала, хотя ранее предполагалось решить все вопросы в конце 2023 года. Также сообщается, что документы по реструктуризации уже подготовлены и направлены юристам.

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью «Россия 24», что ведомство не предлагает снижать долю государства в Сбербанке (SBER). По его словам, есть много других финансовых организаций, где доля государства превышает контрольную.

Рубль незначительно укреплялся. На текущей неделе спрос на импорт должен будет замедлиться. Бюджетные параметры благоволят стабильности рубля. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил в интервью «Россия 24», что дефицит бюджета РФ в текущем году сложится на уровне 1,5% ВВП, или даже меньше. Он отметил, что увеличились не только расходы, но и доходы.

По состоянию на 15:15 мск:

USD/RUB – 91,625 (-0,14%),

EUR/RUB – 101,01 (+0,01%),

CNY/RUB – 12,772 (+0,09%).

Нефть пока находится в равновесии

Торги в Европе не проводились, а по сей причине сразу к рынку нефти. Впрочем, событий на этом направлении также минимум. Котировки торговались без заметной волатильности. Напряжённость в Красном море может снизиться. Датская Maersk заявила о том, что может возобновить свои маршруты через Суэцкий канал на фоне проведения коалицией операции «Страж процветания». Германская Hapag-Lloyd примет решение в среду о том, как поступит со своими маршрутами через Красное море. Меж тем уже во вторник вновь пришли новости о том, что в Красном море были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Таким образом, ситуация немного уравновесилась.

По состоянию на 15:15 мск:

WTI - $73,51 (-0,07%),

Brent - $79,22 (+0,19%),

Золото - $2074,70 (+0,27%).

Американский рынок возобновляет торги в лёгком оптимизме

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,25%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1,5 Б.П. до 3,88%.

Из отдельных историй отметим рост акций Manchester United, которые отреагировали на продажу пакета миллиардеру Джиму Ретклиффу за $1,350 млрд. Акции Gracell Biotechnologies повышались почти на 60% после того, как AstraZeneca заявила о покупке компании за $1,2 млрд. Бумаги Intel Corp повышались почти на 2% на новостях о получении гранта от Израиля на $3,4 для совместного финансирования строительства производства микрочипов на юге страны.