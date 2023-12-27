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ПСБ: Курс рубля зависит от объема предложения валюты экспортерами и стремлением инвесторов минимизировать риски перед праздниками

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера российский рубль продолжил тенденцию плавного укрепления относительно доллара, наблюдаемую с конца прошлой недели. К концу сессии доллар США стоил 91,66 рублей. Китайский юань фактически стабилен – он подорожал всего на 3 копейки до 12,79 рублей. Объем торгов на валютном оставался невысоким на фоне предновогоднего периода в России и рождественских каникул в прочих странах. Возможно, что эффект повышенного спроса импортеров и населения на валюту, характерный для конца года, уже реализовался и, с учетом высоких цен на нефть, на валютном рынке установилось определенное равновесие.

Сегодня утром доллар стоит 91,75 рублей, юань – 12,81 рублей. Завтра ожидается день налоговых выплат, поэтому есть вероятность, что предложение валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Одновременно в оставшиеся дни года инвесторы традиционно стремятся минимизировать риски, выбирая безопасное позиционирование в валюте. Это, напротив, может способствовать ослаблению рубля. С учетом сниженного объема ликвидности, тот или иной фактор может в моменте ощутимо влиять на валютные котировки. Ориентируемся на курс в пределах 90,5-92 рублей за доллар США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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