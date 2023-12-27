ПСБ: Курс рубля зависит от объема предложения валюты экспортерами и стремлением инвесторов минимизировать риски перед праздниками

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера российский рубль продолжил тенденцию плавного укрепления относительно доллара, наблюдаемую с конца прошлой недели. К концу сессии доллар США стоил 91,66 рублей. Китайский юань фактически стабилен – он подорожал всего на 3 копейки до 12,79 рублей. Объем торгов на валютном оставался невысоким на фоне предновогоднего периода в России и рождественских каникул в прочих странах. Возможно, что эффект повышенного спроса импортеров и населения на валюту, характерный для конца года, уже реализовался и, с учетом высоких цен на нефть, на валютном рынке установилось определенное равновесие.