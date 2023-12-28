«Открытие»: Российский рынок торговался в скромном плюсе в первой половине дня в среду

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в скромном плюсе в первой половине дня в среду. Поток корпоративных новостей скудный. Акции «Газпром Нефти» демонстрируют просадку после дивидендной отсечки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,2 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 3110,77 п. (+0,52%), а Индекс РТС - 1070,59 п. (+0,71%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Совкомфлот», «Россети», GlobalTrans, X5 Retail, «Яндекс». Самыми слабыми оказались «Сегежа», «Самолёт», iQIWI, ГК «ПИК», Polymetal.

В целом, рынок спокойно двигается к финалу календарного года. Поток корпоративных новостей становится скудным. Одним из поставщиков интересных заявлений был вице-премьер правительства Александр Новак. Он, в частности, сообщил, что около половины нефтяного экспорта РФ приходится на Китай, а 40% на Индию.

Александр новак также сообщил, что «Газпром» (GAZP) и китайская CNPC достигли принципиального соглашения о том, что проект «Сила Сибири 2» будет реализован. На текущий момент идёт обсуждение экономических условий. То есть принципы формирования цены поставок, коммерческие аспекты реализации.

Для сектора застройщиков появились очередные неприятные новости. ЦБ с 1 марта повышает для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. Регулятор отмечает существенное ухудшение стандартов. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Доля кредитов с низким, 20%, первоначальным взносом достигла 50% от всего объёма выданного ипотечного кредитования. Также отмечается дисбаланс цен на новое жильё и вторичным рынком. Соответственно, наличие льготных программ привело к завышению цен на первичном рынке относительно вторичного. Также ЦБ оценивает долю финансирования первого взноса за счёт необеспеченного потребительского кредита на уровне 6,5% в III квартале.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) были среди индексных лидеров. Как пишет Forbes, несколько участников пула потенциальных инвесторов в российский бизнес «Яндекса» могли аккумулировать значительный пакет акций головной компании Yandex N.V. Аккумулированный пакет может составлять до 45%. Среди инвесторов, в частности, может быть президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» (GMKN) Владимир Потанин.

Рубль пытался укрепляться на старте дня, но уже к его середине оставил эти попытки и перешёл к консолидации. Немного негатива приносит нефть, которая торгуется в минусе. Однако общий настрой на рынке не позволяет говорить о каком-либо акцентированном движении. Вероятно, что концовка года состоится вблизи текущих значений. Техническая картина пока не сигнализирует о каком-либо потенциале движения.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 91,52 (-0,15%),

EUR/RUB – 101,15 (+0,09%),

CNY/RUB – 12,785 (-0,02%).

Европейские индексы в пост-рождественской расслабленности

Европейские площадки возобновили работу после рождественских праздников. Индексы преимущественно двигаются вверх. Среди лидеров секторы базовых материалов и энергетики на фоне улучшения ситуации с прибылью китайских предприятий. Также активно повышался сектор полупроводниковых компаний, реагируя на сильную динамику акций Intel после получения гранта от правительства Израиля на $3,2 млрд. Потери, в основном, сосредоточились в телекоммуникациях и страховании.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7740,10 п. (+0,55%),

DAX - 16742,11 п. (+0,22%),

CAC 40 - 7581,39 п. (+0,17%).

Судоходные компании готовятся возобновить маршруты через Суэцкий канал под прикрытием «Стража процветания»

Нефть торговалась в минусе. В судоходной компании Maersk планируют возобновить маршруты через Суэцкий канал под прикрытием военных кораблей коалиции, участвующей в операции «Страж процветания» Плюс к этому Caspian Pipeline Consortium (КПК) возобновил отгрузку из Новороссийского порта, после приостановки из-за штормовой погоды. В сторону роста нефть могут подтолкнуть данные по запасам в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $75,20 (-0,49%),

Brent - $80,71 (-0,44%),

Золото - $2081,60 (+0,57%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт американского рынка. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 3 Б.П. ниже 3,87%. .

Активность на американском рынке довольно низкая. При этом рынок демонстрировал рост в предыдущие 8 недель, что повышает осторожность инвесторов из-за сильной перекупленности. Акции Coherus BioSciences прибавляли более 30% на фоне одобрения устройства компании для профилактики и лечения воспалений. Акции оператора биткоинов Bit Digital теряли более 9% на новостях о планах компании удвоить мощности по майнингу криптовалюты.