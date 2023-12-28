«Открытие»: Спокойный внешний фон не нарушит консолидацию российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Спокойный внешний фон не нарушит консолидацию российских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть немного дешевеет, но удерживается вблизи $80 за баррель Brent. Китайский рынок активно растёт на фоне притока средств нерезидентов. Власти КНР продолжают говорить о стимулировании внутреннего спроса в 2024 году, что позитивно для российского экспорта. В целом, спокойный внешний фон не предполагает нарушения консолидации российского рынка. Укрепление рубля в утренние часы достаточно скромное и вряд ли окажет чрезмерное давление на рублёвые бумаги.

Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе, но далеко от дневного максимума. В целом, активность перед новым годом замирает, а поток новостей становится скудным. Просадку показали бумаги, по которым прошла дивидендная отсечка. Акциям «НОВАТЭК» не хватило заявлений Китая по «Арктик СПГ 2». Вечернее укрепление рубля стало дополнительным фактором сдержанности инвесторов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,134 млрд руб.

По итогам торгов 27 декабря Индекс МосБиржи - 3097,49 п. (+0,09%), а Индекс РТС - 1068,71 п. (+0,53%).

Лидеры роста

1 Совкомфлот 146,5 5,4% 23:49:52 2 Yandex clA 2 550 5,04% 23:49:57 3 Татнфт 3ап 719,9 3,9% 23:49:55 4 TCS-гдр 3 183 3,19% 23:49:58 5 FIVE-гдр 2 080,5 3,02% 23:49:58

Лидеры снижения

1 iQIWI 561 -5,24% 23:49:41 2 Polymetal 512,6 -3,1% 23:48:32 3 Сегежа 3,81 -3% 23:49:55 4 Самолет ао 3 808,5 -2,93% 23:49:27 5 ПИК ао 663,4 -1,75% 23:49:45

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали рост. Наибольшее снижение было в секторе строительных компаний (-1,66%). Самый сильный рост состоялся в транспорте (+3,77%).

Пессимизм в акциях застройщиков сформировался новостью о том, что ЦБ с 1 марта повышает для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. Регулятор отмечает существенное ухудшение стандартов. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Доля кредитов с низким, 20%, первоначальным взносом достигла 50% от всего объёма выданного ипотечного кредитования. Также отмечается дисбаланс цен на новое жильё и вторичным рынком. Соответственно, наличие льготных программ привело к завышению цен на первичном рынке относительно вторичного. Также ЦБ оценивает долю финансирования первого взноса за счёт необеспеченного потребительского кредита на уровне 6,5% в III квартале.

Сектор информационных технологий (+1,18%) закрылся в хорошем плюсе за счёт бумаг «Яндекс» (YNDX). Как пишет Forbes, несколько участников пула потенциальных инвесторов в российский бизнес «Яндекса» могли аккумулировать значительный пакет акций головной компании Yandex N.V. Аккумулированный пакет может составлять до 45%. Среди инвесторов, в частности, может быть президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» (GMKN) Владимир Потанин. Кроме того, появилась информация о регистрации МКАО «Яндекс» в специальном административном районе (САР) Калининградской области.

Как известно, рынок растёт на деньгах. Свежих денег пока нет, так как основной их объём ушёл на значениях выше 3200 пунктов. Небольшой заход был ниже 3000 пунктов по Индексу МосБиржи. Вероятно, что новый приток будет уже после нового года, когда в распоряжении российских инвесторов появятся дивидендные выплаты.

Рубль начинал день слабо, но к вечеру смог немного укрепить свои позиции. Нефть в данном процессе не участвовала, так как преимущественно снижалась, а на закате дня теряла уже более 1%. Инфляционные данные пока подтверждают правильность решений ЦБ РФ по повышению ставки. К 25 декабря недельная инфляция ускорилась до 0,28%, а в годовом выражении до 7,59%. В теории, после нового года можно ждать небольшое ослабление ценового давления, что позволит размышлять о перспективах снижения ставки ЦБ РФ в более практичном ключе.

По итогам торгов:

USD/RUB – 91,27 (-0,43%),

EUR/RUB – 101,17 (+0,11%),

CNY/RUB – 12,735 (-0,41%).

Американский рынок в объятьях ралли санты

Индексы США завершили торги среды в плюсе. Примечательно, что NASDAQ стремится показать лучший годовой прирост с 2003 года. На текущий момент технологичный индикатор поднялся на 44% с начала года по сравнению с 50% в 2003 году. Впрочем, стоит отнестись с осторожностью к тому, чтобы принимать участие в текущем ралли Санта-Клауса. Рынок США повышался 8 недель подряд и вполне готов закрыть в плюсе девятую неделю. Почти 90% акций в S&P 500 торгуется выше 50-дневной средней, что также говорит в пользу излишнего разогрева.

Акции Bit Digital подорожали на 18% после заявления о намерении удвоить свои мощности по майнингу биткоина в 2024 году. Бумаги Coherus BioSciences поднялись на 23% на фоне одобрения Администрацией по продовольствию и медикаментам прибора по профилактике и лечению воспалительных процессов. В акциях другой биотехнологичной компании First Wave BioPharma прирост на 50% на новостях о продаже своего препарата для лечения воспаления кишечника неизвестному покупателю.

Динамика по секторам: CONS DISC +0,27%, CONS STPL +0,44%, ENERGY -0,53%, FINANCIALS +0,24%, HEALTH +0,46%, INDUSTRIALS +0,18%, MATERIALS +0,25%, REAL ESTATE +0,46%, TECHNOLOGY +0,02%, COMMUNICATION SVS -0,22%, UTILITIES -0,12%.

По итогам торгов:

DJIA - 37656,52 п. (+0,30%),

S&P 500 - 4781,58 п. (+0,14%),

NASDAQ Composite - 15099,18 п. (+0,16%).

Приток средств нерезидентов оживил оптимизм на китайском рынке

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае акции активно дорожали на фоне притока средств нерезидентов. В первой половине дня чистые покупки акций нерезидентами составили 11,3 млрд юаней. Сектор новой энергетики повышался на 6%, а недвижимости, товаров широкого потребления и туризма более 2%. В Гонконге технологичный сектор прибавлял 2%, а сектор застройщиков 3%. Опубликованный в среду пятилетний план экономического развития КНР вновь озвучил решения конференции КПК, которое сводится к поддержке внутреннего потребления, стимулирования экономического роста и поддержания макроэкономической стабильности.

Настроение японских инвесторов было менее позитивным. Иена укрепилась до 141,2 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров: Toyota Motor (-1,0%), Canon (-2,6%), Nissan Motor (-0,3%), Bridgestone Corp. (-1,9%). Возобновилась коррекция в акциях судоходных компаний на новостях о планах ряда перевозчиков возобновить транспортировку через Суэцкий канал. При этом страховщики сохраняют повышенные ставки по рискам: Kawasaki Kisen Kaisha (-4,1%), Nippon Yusen K.K (-3,4%), Mitsui O.S.K. Lines (-3,3%). Из статистики выделим данные по промышленному производству Японии, которое сократилось на 0,9% за ноябрь после роста на 1,3% за октябрь.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33565,66 п. (-0,34%),

Hang Seng - 16995,85 п. (+2,23%),

Shanghai Composite - 2953,71 п. (+1,34%).

Неожиданный рост запасов в США оказал давление на котировки нефти

Нефть торговалась в небольшом минусе. Накануне Brent упала ниже $80 за баррель. Поводом для пессимизма служат данные по запасам из США. Согласно информации API, на неделе до 22 декабря коммерческие запасы нефти +1,837 млн баррелей, бензина (+100 тыс. баррелей, а дистиллятов (+700 тыс. баррелей. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти в США на 2,6 млн баррелей. Плюс к этому судоходные компании возвращают свою активность в Красном море. Датская Maersk объявила о проводке десятков судов через Суэцкий канал под прикрытием военных судов, участвующих в операции «Страж процветания».

По состоянию на 8:40 мск: