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ПСБ: Нефть Brent закрепляется в зоне 76-80 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent торгуются около 78 долл./барр., восстанавливаясь после просадки ранее на новостях о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для клиентов на 2 долл./барр. Это стало сигналом слабости мирового спроса на энергоносители. Поддержку ценам, но краткую, на наш взгляд, сейчас оказывает форсмажорная ситуация на крупном (добыча 300 тыс.барр./день) месторождении в Ливии. Также статистика по запасам от API показала сокращение по сырой нефти на 5,2 млн барр. за неделю. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США, которые могут оказаться схожими, что также поддержит цены. В четверг и пятницу выйдет порция ключевой статистики по США и Китаю, что также будет влиять на цены на нефть. Таким образом, краткосрочно мы считаем, что цены на нефть могут закрепиться в диапазоне 76-80 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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