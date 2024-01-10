ПСБ: Невысокая ликвидность рынка ОФЗ способствует повышенной волатильности торгов

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Активность торгов в первый рабочий день 2024 г. выросла, однако осталась ниже средних декабрьских значений – объем торгов по индексу RGBI составил 3,3 млрд руб. по сравнению с 9,5 млрд руб. в среднем за декабрь. Невысокая ликвидность рынка, которая, вероятно, сохранится до конца текущей недели будет способствовать повышенной волатильности торгов.

Так, вчера при достаточно позитивной рыночной конъюнктуре, связанной с укреплением рубля, доходности среднесрочных и длинных ОФЗ выросли на 9-22 б.п., вернувшись к уровню 12,0% годовых. Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней.

В целом, стратегией на I квартал остается сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле (~70%). Наращивание среднесрочных и длинных бумаг с фиксированной ставкой, вероятно, станет целесообразно весной при появлении сигналов по стабилизации инфляции.