ПСБ: В I квартале рекомендуем сохранять позицию во флоатерах

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В среду на долговом рынке сохранилась повышенная волатильность из-за ограниченной ликвидности рынка на текущей короткой рабочей неделе - объем торгов по индексу RGBI остался на уровне 3 млрд руб. (9,5 млрд руб. в среднем за декабрь). Так, вчера наблюдался активный рост инверсии кривой ОФЗ – доходность 3-летних бумаг выросла на 5 б.п. – до 12,21% годовых, в то время как доходности 5-летних (11,8%) и 10-летних (11,78%) ОФЗ снизилась на 18-20 б.п. после роста накануне.

В отсутствии сигналов от ЦБ и оперативных данных Росстата по инфляции (данные будут опубликованы завтра) текущие движения, на наш взгляд, в большей степени связаны с ликвидностью торгов, а не изменением ожиданий рынка по ключевой ставке и инфляции.

Ожидаем, что в ближайшие месяцы доходность длинного участка кривой останется вблизи 12% годовых, а активизация игры на снижение ключевой ставки стоит ожидать не ранее весны. В связи с этим, по-прежнему отдаем предпочтение корпоративным флоатерам, которые на ближайшие месяцы обеспечат стабильную доходность на уровне 17%-18% годовых.