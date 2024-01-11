ПСБ: Опасаемся сохранения слабого спроса на "фишки", по-прежнему рассчитываем на удержание индекса МосБиржи в диапазоне 3150-3200 пунктов

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Индекс МосБиржи в среду смог показать умеренный рост, завершив вечернюю сессию на уровне 3163 пункта при небольшом снижении торговой активности по сравнению с предыдущим днем. В отсутствие сильных новостей и невнятной динамике на рынке нефти участники рынка по-прежнему были не готовы предъявлять активный спрос на сегмент "голубых фишек", что сдержало рост рынка и даже способствовало некоторому ухудшению динамики в концовке дня и в ряде менее ликвидных бумаг.

За исключением акции финсектора все остальные сегменты рынка смогли подрасти. В нефтегазовом секторе оживление покупок в НОВАТЭК (+1,6%) и "обычке" Сургутнефтегаза (+1,2%), а также попытки постдивидендного отскока в Татнефти (+1,1%) и Газпром нефти (+2,5%). Но в лидерах в секторальном разрезе оказались вновь, поддерживаемые рублем, внутренние сектора: телекомы, благодаря оживлению покупок "префов" Ростелекома (+2,6%), электроэнергетика, где лидировали по темпам роста Эл5-Энерго (+3,6%) и предствители ГЭЧ (ТГК-1: +2,6%; Мосэнерго: +2,1%), а также потребсектор. В последнем большинство бумаг смотрелось неплохо. Мы выделим объемные покупки "под дивиденды" в Магните (+2,3%), обновившем максимумы аж с конца 2017 года, и акции Новабев Групп (+1,9%), протестировавшие максимумы октября-ноября и тяготеющие к закрытию постдивидендного гэпа от 29 сентября (район 6000 руб.), являющейся базовой целью текущего движения. Обе эти бумаги нам нравятся и остаются в нашем тактическом портфеле. В частности, что касается акций Магнита, то, по нашему мнению, сегодняшний дивидендный разрыв (сегодня бумаги начнут торговаться без учета дивидендов в размере 412,13 руб.) будет закрыт достаточно быстро - компания остается весьма привлекательной по основным метрикам.

Из прочих идей роста среды выделим продолжающие раллировать ВСМПО-Ависма (+5,4%), рост Fixprice (+3,7%) на дивидендном позитиве, сохранение спроса на ЛСР (+2,2%) и выкуп внутридневной просадки в Северстали (+0,6%), отражающий интерес к сталелилейному подсегменту в целом. В аутсайдерах вчерашнего дня оказались Мечел (-3%) и акции банка Санкт-Петербург (-2%), откатывающиеся второй день подряд после бурного ралли старта недели.