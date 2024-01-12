ПСБ: Индекса МосБиржи может продолжить тяготеть к умеренному росту

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Индекс МосБиржи вчера продолжил повышение, завершив вечернюю сессию на уровне 3175 пункта, тяготея к закреплению выше важного уровня 3160 пунктов, открывающего технически простраснство для роста к осенним пикам. Позитивная динамика сопровождалась заметным всплеском торговой активности, - объем торгов акциями на Московской Бирже превысил 83,5 млрд руб., - это максимум с октября. Ключевой поддержкой рынку стали долгожданные заявления генерального директора Северстали А. Шевелева о рассмотрении на ближайшем Совете директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023 год и нацеленности компании вернуться в этом году к выплате дивидендов. Ожидания хороших дивидендов от Северстали (мы ждем, что по итогам прошлого года компания, даже с учетом выплаты доп.налогов, сможет выплатить 131 руб., причем не исключаем, что рано или поздно будет выплачен и пропущенный дивиденд за 2022 год, который может составить еще 145 руб.) и обоснованные надежды, вернуться к выплате дивидендов и НЛМК с ММК, привели к взлету акций лидеров сталелитейной отрасли на 5,9%-6,8%, причем все три бумаги не только стали лидерами роста среди ликвидных бумаг по итогам дня, вошли в ТОП5 наиболее ликвидных бумаг, заметно опередив традиционного лидера, обыкновенные акции Сбербанка (+0,4%), которые впрочем, тоже инерционно подросли, правда весьма умеренно. Несмотря на вчерашнее ралли, мы полагаем, что в ближайшие дни акции чермета смогут продолжить рост, - и на текущих уровнях они выглядят привлекательно с фундаментальной точки зрения.

Спрос на ключевые "голубые фишки" также возрос, но все же оставался сегментированным ввиду дивидендных "отсечек" в Роснефти и Магните, ставших по этой причинам аутсайдерами торгов, и крепнущего рубля, обусловивших слабонегативную динамику акций нефтегазового и потребительского секторов. Отметим, что обороты и по Роснефти и по Магниту также были крайне высокими, причем по итогам дня обе бумаги смогли потерять заметно меньше, чем выплачиваемые дивиденды. Мы полагаем, что постдивидендые гэпы в них будут закрыты достаточно оперативно.

Из прочих историй роста выделим в первую акции ВТБ (+3%), более активно реагирующие на общерыночный позитив из-за своей отстающей динамики от сегмента, неожиданно резкий подъем котировок РусАла (+2,8%), ОГК-2 (+3,1%) и Х5 (+3.9%), технически улучшающий картину по данным бумагам, и точечные покупки в менее ликвидной, но конъюнктурно более интересной "нефтянке", - обыкновенных акциях Сургутнефтегаза (+3%), "префах" Башнефти (+1,1%) и Транснефти (+1,8%). Из менее ликвидных историй отметим ралли в Globaltrans (+3,5%) и некоторое охлаждение в hi-tech и девелоперах.