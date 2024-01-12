ПСБ: Важным фактором для ОФЗ станет публикация сегодня данных по инфляции

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Повышенная волатильность торгов на рынке ОФЗ сохраняется с начала недели с дневным диапазоном изменения доходности порядка 20 б.п. Основная причина - ограниченная ликвидность рынка на текущей короткой рабочей неделе. В результате, доходность среднесрочных и длинных бумаг по итогам четверга составила 11,88%-11,90% годовых.

Сегодня вечером ждем публикацию данных Росстата, которые станут первым ориентиром в новом году по инфляционному тренду. В целом ставки денежного рынка (ROISFIX) достаточно консервативно оценивают перспективы снижения ключевой ставки, ставя на 2-е п/г при ставке 14% на конец года. Мы несколько более оптимистичны: ожидаем, что ставка может быть снижена уже в июне и в декабре доведена до 12%.

В результате, как минимум в течение 1 квартала ожидаем преимущественно бокового движения на рынке облигаций, что позволяет максимизировать доходность через флоатеры.

Локально инвесторы пока игнорируют укрепление рубля – продолжение тренда на следующей неделе при восстановлении активности торгов поддержит котировки ОФЗ.