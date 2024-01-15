Комментарии

ПСБ: Среднесрочно ожидаем сохранения доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ вблизи 12% годовых

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам прошедшей короткой рабочей недели кривая ОФЗ выросла на 15-45 б.п. (доходность 3-летних бумаг достигли 12,23%, 10-летних – 12,15% годовых). На рынке сохраняются ожидания начала цикла снижения ключевой ставки не ранее II п/г т.г. при ставке 14% на конец года. В результате, после закрытия года по доходности среднесрочных и длинных ОФЗ ниже 12%, кривая вновь вернулась к данному уровню.

Оперативные данные по инфляции с 1 по 9 января свидетельствуют о сохранении прежнего темпа роста цен – 7,44% в годовом выражении против 7,42% по итогам 2023 г., что пока не дает повода для уверенного оптимизма.

Из краткосрочных факторов отметим позитивную динамику рубля, которая, впрочем, нивелируется возобновлением аукционов Минфина в эту среду – исходя из квартального плана, объем чистого размещения составит ~42 млрд руб. за аукцион.

В целом, на горизонте 2-3 недель ожидаем сохранения доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ вблизи 12% годовых; привлекательность флоутеров сохраняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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