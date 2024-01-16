ПСБ: В среду Минфин протестирует аппетит рынка к длинным ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник наблюдалась разнонаправленная динамика ОФЗ – рост доходности коротких бумаг составил 14-23 б.п. (13,35% по годовым ОФЗ и 12,37% - по 3-летним); доходность среднесрочных и длинных госбумаг, напротив, снизилась на 11-29 б.п., вернувшись под уровень 12% годовых (11,9% по 5-летним ОФЗ и 11,86% - по 10-летним).

Считаем, что до февральского заседания ЦБ на рынке будет сохраняться преимущественно боковое движение котировок ОФЗ при доходности вблизи 12% годовых на сроке от 5 лет. Оперативные данные по инфляции за декабрь и начало января (7,42% и 7,44% г/г соответственно) носят преимущественно нейтральный характер для рынка. При этом позитив от стабилизации рубля будет компенсироваться аукционами Минфина. Так, аукцион в эту среду станет весьма показательным в части аппетита к риску на длинном участке кривой ОФЗ. Напомним, исходя из квартального плана, объем чистого размещения составит ~42 млрд руб. (гросс – 73 млрд руб.) за аукцион.

На наш взгляд, покупка флоатеров в I квартале остается актуальной. Отдаем предпочтение корпоративным выпускам, размещенным в декабре – ЕАБР 003Р-009 (RUONIA + 170 б.п., рейтинг ААА) и Авто Финанс Банк БО-1Р-11 (КС + 250 б.п., рейтинг АА).