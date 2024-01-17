ПСБ: Индекс Мосбиржи сегодня останется в зоне 3160-3210 пунктов, попробует подрасти в отсутствии негатива от отчетности Сбербанка

Евгений Локотюхин, центр аналитики и экспертизы ПСБ

Вчера на российском рынке акций преобладали коррекционные настроения: индекс Мосбиржи по итогам вечерней сессии потерял 0,3%, пытаясь откатиться от отметки 3200 пунктов. Большинство ключевых секторов понесло небольшие потери, торговая активность осталась невысокой второй день подряд. В ходе вчерашних торгов выделялись две волны фиксации прибыли, - первая просадка, утренняя, состоялась в ключевых "голубых фишках", причем в течение дня в большинстве бумаг она была частично отыграна, а в акциях ведущих банков (Сбербанка:0%; ВТБ: +0,5%) - полностью. Вторая днем "накрыла" достаточно широкий спектр бумаг, в первую очередь акции TCS Group (-4.5%), OZON (-3,8%), Х5 (-2,5%), Магнит (-2,1%) и Яндекс (-1,6%). Все это очень похоже на действия кого-то из достаточно крупных игроков на не очень расторгованном рынке, особенно учитывая отсутствие явных негативных рыночных новостей, а также то, что в районе 17:00 был еще и резкий и также краткосрочный, всплеск спроса на валюту.

Несмотря на давление на большинство "фишек", сантимент на рынке в целом оставался неплохим - ряд бумаг, не сильно коррелирующих с рынком и имеющих внутренние идеи, показал неплохой подъем. Так, в нефтегазовом секторе отметим отскок в "префах" Сургутнефтегаза (+2%), а также обновление максимумов бумагами Транснефти (+3,1%) на фоне сообщения компании о подаче документов в ЦБ на дробление акции. В металлургическом секторе оживился спрос на Мечел (+2%) и ТМК (+2,9%), продолжили повышаться акции ММК (+0,5%). Среди внутренних секторов отметим согласованный роста в девелоперах (ПИК:+1,9%; ЛСР: +5,7%), поддержанных сильной операционной отчетности Etalon (+3,1%). В потребсекторе продолжили пользоваться спросом Fixprice (+2,8%) и Новабев Групп (+0,6%), в телекомах - Ростелеком (+0,7%). В акциях hi-tech, преимущественно скорректировавшихся, продолжил перспективно смотреться тяготеющий к восстановлению Софтлайн (+3,3%). Также отметим обновление максимумов с ноября акциями Соллерса (+2,8%), в которых мы видим неплохой потенциал развития роста.

Сегодня, несмотря на утренний откат нефтяных котировок, ждем попыток восстановления рынка. Полагаем, что диапазон 3160-3210 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность. Сегмент "голубых фишек", скорее всего, продолжит оставаться в ожидании более четких сигналов с внешних рынков и от рубля, спрос на внутренние сектора сохранится. В центре внимания сегодня из корпоративных новостей - отчетность Сбербанка по РСБУ за 2023 год, которая, как мы рассчитываем, способна поддержать дивидендные истории и рынок в целом.