ПСБ: Индекс МосБиржи и в пятницу удержится в диапазоне 3160-3210 пунктов

Евгений Локтюхов, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Индекс Мосбиржи вчера утром предпринимал попытки подрасти к отметке 3200 пунктов, но с середины дня начал откатываться, потеряв по итогам дня 0,4%. В подавляющем большинстве секторов преобладала негативная динамика котировок, из ключевых «голубых фишек» повышение продемонстрировали лишь акции Газпрома (+1,5%), причем основное движение бумаги показали утром, что в целом можно объяснить техническими причинами. Торговая активность была низкой, отражая отсутствие явных идей. Лучше рынка выглядели акции электроэнергетики, где сохранилась инерция к росту в ОГК-2 (+2,2%), поддержанных недавно вышедшими операционными данными, а также ЭЛ5-Энерго (+3,7%), Ленэнерго (+1,2%) и Руссгидро (+0,4%). Умеренно подросли «префы» Мечела (+0,9%), Фосагро (+0,8%), ЛСР (+0,6%), Полюс (+0,6%) и МосБиржа (+0,4%).

В аутсайдерах вновь оказались откатывающиеся с пиков OZON (-3%) и Яндекс (-2,1%), продолжающие двигаться вместе с TCS Group (-1,2%), а также Сургутнефтегаз (-2,4%) и Софтлайн (-2,9%).

Опасаемся, что сегодня на рынке акций может сохраняться сдержанно коррекционный настрой, - индекс МосБиржи перед выходными может инерционно протестировать нижнюю границу нашего целевого диапазона 3160-3210 пунктов. Однако, учитывая отсутствие негативных экономических новостей и стабилизацию ситуации на рынке нефти, пока не видим значимых факторов для активизации продаж. Несмотря на затягивание безыдейной фазы, сценарий улучшения сантимента в дальнейшем, с развитием движения индекса МосБиржи в направлении осенних максимумов, на наш взгляд, остается более вероятным.