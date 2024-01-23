ПСБ: Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
В понедельник котировки среднесрочных и длинных ОФЗ перешли к консолидации. Так, доходность 10-летки выросла на 2 б.п. – до 11,63% после сильного снижения накануне, а отставшая доходность 5-летних бумаг снизилась на 4 б.п. – до 11,76% годовых. Ждем, что в течение текущей неделе поддержку рынку ОФЗ будет оказывать укрепление рубля на фоне активизации экспортеров с приближением налоговых выплат.
Отметим, что доходности 10-летних госбумаг уже обновили минимумы ноября, в то время как в среднесрочных бумагах пока потенциал для роста котировок сохраняется. Кроме того, в преддверии традиционных аукционов Минфина спрос на длину, вероятно, ослабнет.
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