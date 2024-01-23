Комментарии

ПСБ: Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник котировки среднесрочных и длинных ОФЗ перешли к консолидации. Так, доходность 10-летки выросла на 2 б.п. – до 11,63% после сильного снижения накануне, а отставшая доходность 5-летних бумаг снизилась на 4 б.п. – до 11,76% годовых. Ждем, что в течение текущей неделе поддержку рынку ОФЗ будет оказывать укрепление рубля на фоне активизации экспортеров с приближением налоговых выплат.

Отметим, что доходности 10-летних госбумаг уже обновили минимумы ноября, в то время как в среднесрочных бумагах пока потенциал для роста котировок сохраняется. Кроме того, в преддверии традиционных аукционов Минфина спрос на длину, вероятно, ослабнет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кадровый голод
Власти намерены запретить дискриминацию при трудоустройстве служивших в армии и инвалидов
Старые правила больше не работают. Зарплатная гонка выходит на новый уровень
Назван топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области в январе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги