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ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник поднялся выше отметки 3170 пунктов, полностью компенсировав снижение в пятницу

Из ключевых сегментов можем выделить сектор горной добычи и металлургии, в котором сохраняется повышенный спрос на бумаги сталелитейных компаний. Акции ММК и Северстали прибавили чуть больше 2%, в то же время динамика бумаг НЛМК оказалась заметно слабее. После непродолжительной коррекции вернулись к росту акции ВСМПО-Ависма. Лучше рынка выглядели бумаги из внутренних секторов. Опередили индекс МосБиржи акции X5 Group, Русагро, Черкизово, Сегежи и Fix Price.

Все они имеют потенциал дальнейшего роста в случае сохранения позитивных настроений на рынке. Порадовали инвесторов сегмент ИТ компаний. Лидером здесь стали бумаги ВК, которые преодолели локальные пики, прибавив за день 4,3%. Неплохой рост продемонстрировали акции девелоперов. Вероятно, причина в опубликованных в пятницу сильных операционных результатах ЛСР. Из аутсайдеров отметим бумаги из нефтегазового сектора, которые выглядят безыдейно на фоне укрепления рубля, пара доллар-рубль тестирует минимумы ноября прошлого года.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов. Учитывая повышенный спрос инвесторов на акции внутренних секторов, в ближайшие дни ждём, что лучше рынка могут быть бумаги из финансового сектора, которые на данный момент заметно отстают от рынка. Позитивно смотрим также на сектор ИТ компаний. В аутсайдерах могут оказаться акции угледобывающих компаний на фоне появившихся сообщений о том, что Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ для отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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