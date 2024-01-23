ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник поднялся выше отметки 3170 пунктов, полностью компенсировав снижение в пятницу

Из ключевых сегментов можем выделить сектор горной добычи и металлургии, в котором сохраняется повышенный спрос на бумаги сталелитейных компаний. Акции ММК и Северстали прибавили чуть больше 2%, в то же время динамика бумаг НЛМК оказалась заметно слабее. После непродолжительной коррекции вернулись к росту акции ВСМПО-Ависма. Лучше рынка выглядели бумаги из внутренних секторов. Опередили индекс МосБиржи акции X5 Group, Русагро, Черкизово, Сегежи и Fix Price.

Все они имеют потенциал дальнейшего роста в случае сохранения позитивных настроений на рынке. Порадовали инвесторов сегмент ИТ компаний. Лидером здесь стали бумаги ВК, которые преодолели локальные пики, прибавив за день 4,3%. Неплохой рост продемонстрировали акции девелоперов. Вероятно, причина в опубликованных в пятницу сильных операционных результатах ЛСР. Из аутсайдеров отметим бумаги из нефтегазового сектора, которые выглядят безыдейно на фоне укрепления рубля, пара доллар-рубль тестирует минимумы ноября прошлого года.