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ПСБ: Сохраняется потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник на долговом рынке наблюдалось преимущественно боковое движение – доходность индекса RGBI снизилась на 1 б.п. – до 12,04%.

Восстановление котировок приостановилось в преддверии сегодняшнего размещения Минфина – рынку будет предложен 10-летний выпуск. Кроме того, вчерашнее ослабление рубля снизило аппетит к риску на долговом рынке.

Напомним, размещение на аукционе неделей ранее показало хороший результат (было размещено бумаг на 97 млрд руб.). Однако аукцион проводился после длинной паузы, в результате чего более показательным будут итоги сегодняшнего размещения.

В корпоративном сегменте начинает оживать первичный рынок. С облигациями с фиксированными ставкам выходят Совкомбанк Факторинг (–/АА-) и Самолет (A+/–). Учитывая небольшой срок выпусков (1,5 и 2 года соответственно) и купон до 16% считаем интересным включить данный выпуски в портфель, сохранив основную долю портфеля во флоатерах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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