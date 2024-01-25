ПСБ: Позитивные данные по инфляции поддержат спрос на ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Кривая ОФЗ вчера снизилась в пределе 3 б.п. на оптимистичных данных по инфляционным ожиданиям – доходность 5-летних бумаг составила 11,77%, 10-летних – 11,93%.

Так, инфляционные ожидания населения РФ в январе резко снизились до 12,7% с 14,2% в декабре, приблизившись к уровню ноября 2023 года (12,2%). Позже вечером были опубликованы данные Росстата – недельная инфляция на 22 января замедлилась до 0,07%, а в годовом выражении опустилась ниже 7,4%.

Текущая жесткая ДКП ЦБ РФ оказывает позитивное влияние на охлаждение инфляционного импульса, что создает предпосылки для сохранения ключевой ставки на текущем уровне и возможного смягчения сигнала ЦБ. Однако прогноз по ставке не меняем (ждем первое снижение в июне) - весной инфляция будет проходить низкую базу прошлого года.

Результаты аукциона Минфина также подтверждают сохраняющийся спрос на госбумаги – спрос на 10-летний выпуск составил 101 млрд руб. при объеме размещения 63 млрд руб.

Сегодня ожидаем, что инвесторы будут более активно отыгрывать позитивные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям.