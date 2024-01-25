ПСБ: Индекс МосБиржи в среду опустился до отметки 3160 пунктов, завершив торги на минимальном уровне с 11 января

Несмотря на снижение рынка, техническая картина пока не меняется, индекс продолжает двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. На рынке наблюдалась смешанная динамика, но всё же большинство акций оказалось в минусе. Отметим те бумаги, которые смогли подрасти. Акции Башнефти вчера показали один из лучших результатов на рынке. Привилегированные бумаги прибавили почти 5%, приблизившись к историческому максимуму. Сильно выглядели акции Транснефти на фоне приближающегося сплита. 5 февраля – последний день торгов для бумаг компании перед их дроблением.

Против рынка двигались акции НОВАТЭКа, что мы связываем с появившимися сообщениями о возобновлении отгрузок с терминала в Усть-Луге. Среди акций потребсектора отметим прибавившие вчера почти 1% расписки X5 Group. Компания опубликовала финансовые результаты за IV квартал. Сюрпризов не было, отчётность оказалась ожидаемо сильной. Ускорили рост бумаги М.Видео без каких-либо значимых новостей. На данный момент они торгуются на максимальной отметке с конца февраля прошлого года. Неплохо прибавили акции МТС на фоне сообщений о продаже дочерней компании в Армении, а также о планах провести IPO МТС-Банка в 2024 г.