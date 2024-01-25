ПСБ: Отмечается некоторое оживление спроса на валюту

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.

Вчера практически весь день доллар торговался на уровне 88,3 рубля, что соответствует концу прошлой недели. К вечеру он укрепился до 88,6 рублей. Юань был стабилен на отметке в 12,3 рубля. Стабильность курсов основных валют, с нашей точки зрения, была обусловлена с некоторым оживлением с начала этой недели спроса на валюту со стороны импортеров при более низкой активности экспортёров.

Сегодня утром доллар пытается зафиксироваться на уровне ниже отметки в 88,5 рублей, юань стоит около 12,3 рублей. Мы по-прежнему склонны считать, что у рубля есть потенциал для укрепления в оставшиеся дни этой недели. Этому может способствовать увеличение объема продажи валюты при приближении даты уплаты налогов и сборов (29 января). Если экспортеры не активизируются, что курс доллара может находится в пределах 88-89 рублей.