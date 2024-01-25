Комментарии

ТМК опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 года

Выручка компании составила 278,9 млрд руб., снизившись на 7,4%, г/г. ТМК сократила выручку от реализации основных видов продукции: прибыль от продажи бесшовных труб уменьшилась на 5,2%, а от сварных на 50,5%. При этом валовая прибыль ТМК за отчётный период выросла на 29%, достигнув 89 млрд руб. за счёт ощутимого сокращения расходов на производство. Чистая прибыль по итогам 6 месяцев работы 2023 года составила 28,3 млрд. руб., что почти на 40% выше значения 2022 г.

Наше мнение: В целом, результат оказался в рамках наших ожиданий. Снижение выручки обусловлено выделением части активов. При этом фактического прямого негативного влияния на финансовые результаты ТМК не наблюдается. Ключевой вопрос, это потенциальные дивиденды, которые может выплатить компания. Мы ожидаем, что второе полугодие будет более удачное для ТМК, по нашим оценкам дивиденд за II п. может составить 3-4 рубля на акцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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