ММК представила операционные результаты по итогам работы в IV квартале

Объём выплавки чугуна и продажи практически по всем видам продукции в последнем квартале 2023 г. снизились из-за капитальных работ на доменной печи и ремонта конвертера на магнитогорской площадке. Так, объём произведённого чугуна и стали в IV квартале упал на 7,5% и 7,1% соответственно. Ещё большее снижение наблюдалось в сегменте премиальной продукции. Здесь падение составило 10,8%. Если говорить про годовые показатели, то 2023 год стал успешным для ММК. Объём производства основных видов продукции увеличился. Прирост по чугуну составил 9,5%, а по стали 11,1%.

Наше мнение: Операционные результаты за IV кв. оказались ожидаемо слабыми. Они не меняют наш позитивный взгляд на компанию. Инвестиционный цикл подходит к завершению, поэтому стоит ожидать постепенного увеличения объёма производства и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Это должно позитивно сказаться на маржинальности бизнес-модели ММК. Ожидаем в ближайшее время публикацию финансовой отчётности по МСФО и появлении информации по дивидендам. По нашим оценкам, итоговый дивиденд за 2023 г., вместе с пропущенным за 2022 г. может составить 5,3 руб./акцию.