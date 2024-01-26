Российский ТЭК: предварительные результаты и фокус на 2024 г.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

А. Новак поделился предварительными операционными результатами российского ТЭКа за 2023 г. и дал прогноз на 2024 г. Так, добыча нефти с газовым конденсатом составила около 530 млн т, что всего менее, чем на 1% ниже 2022 г. Сокращение добычи обусловлено участием России в сделке ОПЕК+. Добыча газа снизилась на 5,5%, до 636,7 млрд куб.м, при этом по трубе Россия экспортировала 91,4 млрд куб.м (-46% г/г), а экспорт СПГ составил порядка 43,6 млрд куб.м (-5% г/г). Снижение показателей по газу объясняется падением спроса, преимущественно со стороны Европы. При этом на 2024 г. ожидается рост экспорта СПГ на 14% за счет Арктик СПГ-2 и других проектов, например, средне- и малотоннажных СПГ. По трубе экспорт ожидается на уровне 108 млрд куб.м, рост на 11%, за счет постепенного выхода на проектную мощность Силы Сибири.