Российский ТЭК: предварительные результаты и фокус на 2024 г.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
А. Новак поделился предварительными операционными результатами российского ТЭКа за 2023 г. и дал прогноз на 2024 г. Так, добыча нефти с газовым конденсатом составила около 530 млн т, что всего менее, чем на 1% ниже 2022 г. Сокращение добычи обусловлено участием России в сделке ОПЕК+. Добыча газа снизилась на 5,5%, до 636,7 млрд куб.м, при этом по трубе Россия экспортировала 91,4 млрд куб.м (-46% г/г), а экспорт СПГ составил порядка 43,6 млрд куб.м (-5% г/г). Снижение показателей по газу объясняется падением спроса, преимущественно со стороны Европы. При этом на 2024 г. ожидается рост экспорта СПГ на 14% за счет Арктик СПГ-2 и других проектов, например, средне- и малотоннажных СПГ. По трубе экспорт ожидается на уровне 108 млрд куб.м, рост на 11%, за счет постепенного выхода на проектную мощность Силы Сибири.
Мы считаем, что в целом результаты ТЭК за прошлый год неплохие - мы ждали более сильной просадки по добыче нефти и по экспорту трубопроводного газа. Что касается перспектив 2024 г., то мы пока сохраняем определенный скепсис относительно наращивания поставок трубопроводного газа, так как Сила Сибири не способна в полной мере перекрыть выпавшие европейские объемы. Наращивание поставок СПГ возможно, но только при условии запуска Арктик СПГ-2, который подпал под санкции США, но должен начать первые поставки уже в 1 кв. этого года. В целом, наш взгляд на нефтегазовый сектор на 2024 г. позитивный, но предпочтение мы отдаем нефтяным компаниям, а не газовым. И здесь наши фавориты - Транснефть (устойчива к валютным колебаниям, зависит от индексации тарифов - на 2024 г. +7,2%; финансовое состояние хорошее, долговая нагрузка низкая; впереди - долгожданный сплит, что сделает бумаги доступными широкому кругу инвесторов); Татнефть (бенефициар возврата демпфирующих платежей, уверенно позиционирована на внутреннем рынке: есть своя маржинальная переработка и стабильный экспорт по Дружбе; возвращается к выплате 100% прибыли на дивиденды по РСБУ) и Газпром нефть (выигрывает за счёт ориентации на внутренний спрос и возврата демпфирующих платежей. Бонусом идёт стабильная выплата дивидендов акционерам: полагаем, что в 2024 г. может быть увеличен и payout с текущих 50% до 75%, учитывая потребности материнской компании).