ПСБ: Динамика рубля вчера сдержала рост котировок госбумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходность индекса RGBI вчера снизилась на 2 б.п. – до 12,04% годовых преимущественно за счет коротких бумаг; доходность 10-леток осталась без изменения на уровне 12,07% годовых.

Позитив от данных по инфляции и инфляционных ожиданий вчера был перекрыт динамикой на валютном рынке – пара USDRUB, несмотря на приближение даты уплаты налогов, вернулась выше 89 руб./долл. Пока кардинально это не влияет на наши ожидания возможного смягчения сигнала ЦБ по ставке на февральском заседании, однако при дальнейшей слабости валютного рынка ожидания снижения ставки будут смещаться во времени (наш базовый прогноз – первое снижение ставки в июне).

Пока мы продолжаем осторожно относиться к переходу из флоатеров в бумаги с фиксированной ставкой. Считаем оправданной долю флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%. Среди бумаг с фиксированной ставкой предпочитаем новые корпоративные выпуски срочностью до 2 лет. Так, ГК Самолет предложит новый выпуск 6 февраля с офертой через 2 года и доходностью до 17,23% годовых.