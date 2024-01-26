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ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг смог удержаться выше отметки 3150 пунктов

В начале торгов российский рынок сильно просел, но к концу дня полностью восстановил все потери. Объёмы торгов остались вблизи средних значений января, составив 52,9 млрд руб. Большинство акций оказались в минусе, лишь в сегменте девелоперов не оказалось бумаг, которые показали снижение. Лучше рынка также были финансовый и ИТ сектора. Так, порадовали инвесторов бумаги Яндекса, которые прибавили 5%, завершив день вблизи пиков 2023 года.

При этом каких-либо значимых новостей не появлялось. Подорожали здесь также акции HeadHunter, ВК и Группы Позитив. Что касается финансового сектора, сильнее остальных выросли бумаги QIWI. За последние 5 дней они потеряли 24% из-за новостей, связанных с разделением бизнеса. После обновления локальны минимумов подорожали акции ВТБ, бумаги Совкомбанка продолжили обновлять свои пики. Что касается экспортёров, то ситуация в нефтегазовом секторе складывается непросто. Вчера лишь бумаги Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа оказались в плюсе. Среди компаний горной добычи и металлургии отметим подскочившие бумаги Мечела. Обыкновенные акции компании прибавили вчера 2%, а «префы» 4%. Хуже остальных из бумаг сталелитейщиков были акции НЛМК. Вероятно, в данном случае сказывается ситуация на валютном рынке, пара доллар-рубль торгуется ниже 90 руб., что негативно для НЛМК из-за наличия экспортных поставок, а также неуверенность, что компания решится в ближайшее время на выплату дивидендов.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 3150-3200 пунктов. Поддержкой может выступить рост цен на нефть, Brent торгуется 82 долл./барр., а также постепенное ослабление рубля. Если настроения на рынке существенно не ухудшатся, лучше остальных могут оказаться бумаги ВК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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