ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг смог удержаться выше отметки 3150 пунктов

В начале торгов российский рынок сильно просел, но к концу дня полностью восстановил все потери. Объёмы торгов остались вблизи средних значений января, составив 52,9 млрд руб. Большинство акций оказались в минусе, лишь в сегменте девелоперов не оказалось бумаг, которые показали снижение. Лучше рынка также были финансовый и ИТ сектора. Так, порадовали инвесторов бумаги Яндекса, которые прибавили 5%, завершив день вблизи пиков 2023 года.

При этом каких-либо значимых новостей не появлялось. Подорожали здесь также акции HeadHunter, ВК и Группы Позитив. Что касается финансового сектора, сильнее остальных выросли бумаги QIWI. За последние 5 дней они потеряли 24% из-за новостей, связанных с разделением бизнеса. После обновления локальны минимумов подорожали акции ВТБ, бумаги Совкомбанка продолжили обновлять свои пики. Что касается экспортёров, то ситуация в нефтегазовом секторе складывается непросто. Вчера лишь бумаги Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа оказались в плюсе. Среди компаний горной добычи и металлургии отметим подскочившие бумаги Мечела. Обыкновенные акции компании прибавили вчера 2%, а «префы» 4%. Хуже остальных из бумаг сталелитейщиков были акции НЛМК. Вероятно, в данном случае сказывается ситуация на валютном рынке, пара доллар-рубль торгуется ниже 90 руб., что негативно для НЛМК из-за наличия экспортных поставок, а также неуверенность, что компания решится в ближайшее время на выплату дивидендов.