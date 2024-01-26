ПСБ: КАМАЗ нарастил продажи пассажирского транспорта на 25% по итогам 2023 года

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

КАМАЗ сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов достигла 96%. Ранее КАМАЗ заявлял о плане нарастить производство на 20%.

Российский рынок пассажирского транспорта показал сильную динамику по итогам года. По данным Минпромторга, продажи автобусов выросли на 19% г/г. Считаем, что спрос в сегменте будет поддерживаться госпрограммой развития городского электротранспорта, а также устареванием пассажирского автопарка.