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ПСБ: Завершение налогового периода на этой неделе будет сдерживать покупки ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

На прошлой неделе доходность индекса RGBI изменилась незначительно, составив 12,03% годовых (-1 б.п.). Позитив от данных по инфляции (инфляционные ожидания населения РФ в январе резко снизились до 12,7% с 14,2% в декабре, а инфляция в годовом выражении на 22 января опустилась ниже 7,4%.) был компенсирован возвратом пары USDRUB выше отметки 89 руб./долл.

На этой неделе фактор поддержки валютного рынка в виде налогов завершится, что будет сдерживать покупки ОФЗ. В результате, по-прежнему считаем оправданной стратегию по сохранению доли флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%. С прицелом на снижение ключевой ставки к концу года в оставшуюся часть портфеля рекомендуем постепенно включать новые выпуски с фиксированной ставкой. Так, рекомендуем внимание на новые корпоративные выпуски срочностью до 2 лет (6 февраля ГК Самолет (A+/–) предложит новый выпуск с офертой через 2 года и доходностью до 17,23% годовых). Для хэджирования валютных рисков крайне интересно выглядит предложение от Русала (A+/–) – выпуск на 2,5 года в юанях с купоном до 7,5%, книга закрывается 1 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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