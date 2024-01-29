ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу показал символический рост

Объёмы торгов также сильно не изменились, составив по итогам дня 52 млрд руб. Вновь на рынке наблюдалась смешанная динамика, в фокусе внимания был сектор ИТ компаний. Все бумаги здесь подорожали в пятницу. Лидером вновь стали акции Яндекса, которые продолжили расти без каких-либо значимых новостей. Аналогичное можно сказать и про расписки HeadHunter, за два дня они прибавили больше 5%. Непростой день был для сектора горной добычи и металлургии.

Лишь бумаги Норникеля были лучше рынка, прибавив 0,4%. В то же время снова корректирировались акции сталелитейщиков. Неплохо смотрелись бумаги Северстали, что, вероятно, связано с тем, что компании сообщила дату публикации финансовой отчётности и намерена вернуться к обсуждению выплат дивидендов. В секторе финансов отметим расписки TCS Group, которые, как мы считаем, уже достигли локального минимума после сильного падения, связанного с предстоящей редомициляцией. Разнонаправленную динамику продемонстрировали акции нефтегазовых компаний. Смогли подорожать бумаги Татнефти, Газпром нефти и «префы» Башнефти. В ощутимом минусе были акции Газпрома, НОВАТЭКа и обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза.