ПСБ: Русагро опубликовал операционные результаты: рекордная выручка в 2023 году

Лаура Кузнецова, старший аналитик ПСБ

В 2023 году общая выручка Русагро достигла рекордных 310,2 млрд руб., на 20% больше показателя 2022 года. Продажи компании выросли за счет увеличения объемов реализации в с/х и сахарном сегменте, а также благодаря консолидации НМЖК, обеспечившей 10% выручки.

Русагро показал довольно сильные результаты. При этом компания сконцентрировала основную часть продаж на период повышения курса доллара. Мы ожидаем рекордную прибыль за счет валютной переоценки после публикации финансовой отчетности.

Продажи с/х бизнес – +78% г/г

Реализация зерновых в натуральном выражении выросла на 17%, до 1,15 млн т. При этом продажи выросли на 15% благодаря высокому объему переходящих остатков 2022 г. на ожиданиях роста курса доллара. Также на 66% г/г выросли объемы реализации сахарной свеклы и в 3,8 раз масличных культур. Высокие показатели связаны с увеличением посевных площадей и улучшением урожайности.

Продажи сахарного бизнеса – +31% г/г

Производство сахара выросло на 20% г/г, до 928 тыс. т. Компания нарастила мощности благодаря более раннему пуску заводов и более высокой скорости переработки сахарной свеклы. Объемы реализации сахара при этом выросли на 25% г/г (1,06 млн т).

В мясном сегменте производство свиней и реализация продукции снизились на 1% г/г из-за вспышки АЧС в Приморском крае. В масложировом бизнесе спад продаж в денежном выражении на 18% г/г (без учета НМЖК) из-за приостановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию, что привело к снижению переработки.