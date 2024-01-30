ПСБ: Группа Позитив по итогам года нарастила отгрузки на 75%

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Компания сообщила о росте отгрузок до 26 млрд руб. по итогам 2023 года. 4 квартал является традиционно сильным для компании. Для сравнения — объем отгрузок за 9 месяцев 2023 года оставил только 8,9 млрд руб. Драйверами роста компании стали продукты MaxPatrol, MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery.

Бумаги компании почти не отреагировали на заявления компании: с сначала торгов -1,5%.

Оцениваем результаты позитивно и ждем публикации финансовой отчетности (в марте компания представит неаудированные результаты, 9 апреля — консолидированную финансовую и управленческую отчетность). Считаем, что по итогам года компания покажет умеренные финансовые результаты: несмотря на значительный рост отгрузок, Группа Позитив находится в активной инвестиционной фазе. За 9 мес. 2023 года расходы на R&D выросли на 63% г/г, на маркетинг — 94% г/г. В настоящий момент в планах компании — достижение рентабельности чистой прибыли без учета капитализируемых расходов по итогам 2023 на уровне не менее 30%.

Оцениваем компанию как фундаментально сильную. Группа Позитив остаётся одним из ключевых игроков рынка кибербезопасности и является бенефициаром ухода иностранных компаний. Считаем, что акции компании будут перспективными для покупки после проведения допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников (Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 2630 руб./акция). Сейчас в ИТ секторе отдаём предпочтение бумагам HeadHunter.