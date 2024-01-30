ПСБ: Кривая ОФЗ выросла на 3-5 б.п. в понедельник, проигнорировав укрепления рубля

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник кривая ОФЗ поднялась на 3-5 б.п. – доходность 10-летних бумаг составила 12,08% годовых, 5-летних – 11,83%. Инвесторы проигнорировали резкое укрепление рубля в день уплаты налогов – основное внимание рынка сосредоточено на динамике инфляции и ожидании заседания Банка России в середине февраля.

В целом мы сохраняем наш прогноз, ожидая первое снижение ставки не ранее июня. Развитие вчерашнего укрепления рубля локально поддержит котировки госбумаг. Однако до смены риторики ЦБ ожидаем, что доходности госбумаг с фиксированной ставкой будут находится вблизи текущих уровней (по-прежнему делаем ставку на сохранение доли флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%).