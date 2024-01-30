ПСБ: Кривая ОФЗ выросла на 3-5 б.п. в понедельник, проигнорировав укрепления рубля
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
В понедельник кривая ОФЗ поднялась на 3-5 б.п. – доходность 10-летних бумаг составила 12,08% годовых, 5-летних – 11,83%. Инвесторы проигнорировали резкое укрепление рубля в день уплаты налогов – основное внимание рынка сосредоточено на динамике инфляции и ожидании заседания Банка России в середине февраля.
В целом мы сохраняем наш прогноз, ожидая первое снижение ставки не ранее июня. Развитие вчерашнего укрепления рубля локально поддержит котировки госбумаг. Однако до смены риторики ЦБ ожидаем, что доходности госбумаг с фиксированной ставкой будут находится вблизи текущих уровней (по-прежнему делаем ставку на сохранение доли флоатеров в портфеле на уровне 50%-70%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.