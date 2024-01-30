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ПСБ: Индекс МосБиржи вернулся в верхнюю часть диапазона 3150-3200 пунктов, показав самый сильный дневной рост с 8 января

Объёмы торгов заметно увеличились, составив по итогам дня 60,2 млрд руб., что на 9% выше среднего значения с 9 января. В отличие от предыдущих сессий, вчера большинство бумаг смогли подрасти. При этом спрос был вновь смещён в сторону внутренних секторов. Отметим сегмент финансов. Здесь лидерами стали акции МосБиржи на фоне появления сообщений о том, что СПБ Биржа приостанавливает торги российскими бумагами с 30 января. Чуть позже компания опровергла это заявление, из-за чего акции МосБиржи откатились от внутридневных пиков.

Более 2% прибавили расписки TCS Group после того ощутимого снижения в недавнем прошлом. В потребсекторе на 5% подскочили акции Сегежи из-за новостей о том, что компания досрочно погасила облигации на 9 млрд руб. В очередной раз в списке лидеров оказались бумаги Яндекса, вчера они приблизились к отметке 3000 рублей. При этом новостей, которые бы могли объяснить столь стремительный рост котировок всё ещё не появилось. Лучше рынка были также акции ЦИАН и Ozon. Что касается экспортёров, здесь выделим акции Северстали. Уже до конца недели может появиться информация по дивидендам. Бумаги нефтегазовых компаний показали схожую с рынком динамику, они по-прежнему не реагируют на растущие цены на нефть.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов. Препятствием для роста рынка выступает укрепляющийся рубль, что негативно влияет на бумаги экспортёров. В то же время лучше рынка могут быть внутренние сектора. Предпочтение отдаём акциям TCS Group, Ozon, ЦИАН и МТС. Также интересно смотрятся акции Транснефти, которые последнее время не оставляют попыток подняться выше 158 тыс. руб. Учитывая приближения сплита бумаг компании, они также могут показать сильный рост в ближайшие дни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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