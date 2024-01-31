ПСБ: ОКЕЙ отчитался: сдержанные результаты за 4 кв. и 2023 год

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые операционные результаты компании в 4 кв. и 2023 году:

Чистая розничная выручка: 58,5 млрд руб. (+5,2% г/г) и 205,7 млрд руб. (+2,8% г/г)

Онлайн продажи: 2,3 млрд руб. (+25,1% г/г) и 7,7 млрд руб. (+24% г/г)

Трафик: +1,4% г/г и +2,3% г/г

Средний чек: +3,7% г/г и +0,4% г/г

Чистая розничная выручка LFL: +1,7% г/г и -1,6% г/г

Количество магазинов: 297 шт. в 2023 г. (+8,8% г/г)

Торговая площадь: 663,8 тыс. кв. м. в 2023 г. (+1,1% г/г)

Оцениваем результаты негативно. Несмотря на ускорение продовольственной инфляции, компания не смогла показать значимый рост сбыта наравне с другими игроками сегмента. Драйвером слабого роста выручки по-прежнему остается сеть дискаунтеров «ДА!». В 2023 году чистая розничная выручка дискаунтеров выросла на 19,8% г/г до 63,8 млрд руб. В то же время выручка основного актива — гипермаркетов ОКЕЙ продолжает снижаться (-3,4% г/г до 141,9 млрд руб.), отражая общую тенденцию перетока спроса из гипермаркетов в жесткие дискаунтеры и форматы «у дома».

В настоящий момент компания пересматривает портфель магазинов, наращивая долю «ДА!» (доля в выручке в 2023 году составила 31%) и оптимизирует торговые площади гипермаркетов (сокращение торговой площади гипермаркетов составило 1,9% г/г). Из положительных моментов, выделим рост онлайн-продаж группы, в общей структуре выручки на них приходится 5,2%. Ожидаем, что по итогам группа покажет умеренно слабые финансовые результаты. В настоящий момент не считаем ОКЕЙ перспективным для инвестиций.