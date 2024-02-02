ПСБ: Самолёт 2 февраля 2024 г. опубликует финансовые результаты

Лаура Кузнецова, старший аналитик ПСБ

2 февраля ГК Самолёт опубликует финансовую отчетность – ожидаем сильные результаты девелопера по итогам 2023 года. В прошлом году компания существенно продвинулась, активно нарастив объемы строительства. С декабря девелопер стал ТОП-1 по объему строящегося жилья (доля рынка составляет почти 5%), обогнав ПИК. При этом за 9 месяцев 2023 г. Самолёт показал сильные результаты деятельности: выручка выросла на 29% г/г, до 183,2 млрд руб. (без учета ГК МИЦ), прибыль – на 11% г/г, до 22,8 млрд руб. В целом прошлый год оказался достаточно прибыльным для девелоперов ввиду повышенного интереса покупателей к первичному рынку. Доступность льготного кредитования существенно повысила спрос на недвижимость и к середине года реализация жилья застройщиками начала показывать опережающие темпы роста, а пик активности продаж сезонно пришелся на последний квартал.

Самолёт является одной из самых быстроразвивающихся компаний на рынке. Особенностью застройщика является предложение жилья «под ключ» - более 95% квартир компания предлагает с мебелировкой, полной или частичной. Застройщик активно расширяется благодаря вводу новых проектов и стратегии регионального развития. Кроме того, в октябре 2023 г. Самолёт приобрел 100% ГК МИЦ, что также стало толчком к росту показателей. По итогам 2023 года ждем рекордные финансовые результаты: прирост выручки более чем на 70% г/г благодаря увеличению реальных продаж примерно на 50% г/г. В результате чистая прибыль может в 3 раза превысить показатель 2022 года – более 35 млрд руб.

Динамика выручки и рентабельности по скорр. EBITDA ГК Самолёт

Дивидендная политика Самолёта при этом концентрируется на показателях долговой нагрузки, которая у застройщика невысокая. В 2022 году Самолёт выплатил 82 руб. акционерам, по итогам 2023 года компания может назначить традиционный дивиденд 41 руб. Также дивиденды могут заменяться обратным выкупом акций. Так, в мае компания запустила процедуру байбэка. На начало сентября Самолёт приобрел около 852 тыс. акций на сумму 3,1 млрд руб., что существенно укрепляет его позиции.

С начала января 2024 г. акции Самолёта торгуются на уровне 3800-3900 руб. При этом среди других девелоперов бумаги компании за последний месяц отстали по динамике. В ближайшей перспективе драйвером роста может стать сильная финансовая отчетность и результаты проведения байбэка. Также компания планирует запуск собственного цифрового банка в 2024 году, что в условиях высокой процентной ставки и ужесточения льготной ипотеки является преимуществом. С учетом всех факторов считаем компанию недооцененной. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста около 35%.