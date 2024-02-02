ПСБ: Динамика рубля сдерживает спрос на ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ в четверг выросли на 5-7 б.п. (11,93% по 5-летним бумагам и 12,12% - по 10-летним). Активность инвесторов на аукционе в среду не получила продолжения на вторичном рынке.

Несмотря на умеренно позитивные данные по инфляции (на 29 января, исходя из недельных данных, инфляция замедлилась до 7,32% с 7,42% на конец декабря) давление на долговой рынок оказывает динамика рубля и закрепление пары USDRUB выше отметки 90 руб./долл. Косвенно о желании инвесторов захэджировать валютный риск говорит высокий спрос на облигации Русала в юанях – объем выпуска был увеличен вдвое до 1 млрд юаней при снижении ставки с 7,5% до 7,2% на 2,5 года. Кроме того, до февральского заседания ЦБ инвесторы будут сохранять осторожность и долговой рынок, скорее всего, не покажет выраженной динамики.