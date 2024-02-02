ПСБ: Индекс МосБиржи вчера сохранил восходящую динамику, завершив день на отметке 3226 пунктов

Объёмы торгов немного снизились, составив к окончанию вечерней сессии 64,3 млрд руб. Поддержали рынок нефтегазовый сектор и акции Сбербанка. Без каких-либо значимых новостей вчера взлетели обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза, показав самый сильный рост среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи. Лучше рынка были также бумаги Башнефти, которые продолжают переписывать пики на ожиданиях высоких дивидендов. Сопоставимую с рынком динамику продемонстрировали акции Сбербанка, что неплохо, учитывая ту безыдейность, которая наблюдается в последнее время в финансовом секторе. После двухдневной коррекции вернулись к росту бумаги МосБиржи, обновили вчера локальные пики акции АФК Системы.

В секторе горной добычи и металлургии лидерами снова стали акции сталелитейщиков. С существенным отрывом лидировали бумаги НЛМК, подорожав на 2,2%, в то же время акции ММК и Северстали прибавили лишь 1,7% и 0,5%. Инвесторы ждут финансовый отчётности Северстали и рекомендацию СД по дивидендам. Если ожидания оправдаются, интересно выглядят именно бумаги ММК и НЛМК, которые отстали от акций Северстали. Вчера обновили максимумы бумаги Яндекса, завершив торги выше отметки 3100 руб. В отсутствии новостей, которые бы могли и дальше подпитывать спрос на акции компании, потенциал дальнейшего роста выглядит на данный момент ограниченным, беря во внимания то, что с 23 января акции Яндекса подорожали на 18%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок растёт четвёртый день подряд, поэтому не исключено, что сегодня увидим снижение из-за предстоящих выходных. Также негатива добавляет откатившаяся нефть, что, впрочем, может быть компенсировано слабеющим рублём. На этом фоне сценарий снижения индекса к отметке 3200 пунктов остаётся актуальным. Предпочтение отдаём акциям сталелитейщиков и Самолёта.