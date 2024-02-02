ПСБ: Темпы погрузки на сети РЖД в январе показали сезонное снижение

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

В январе 2024 года среднесуточный объем погрузки на сети РЖД сократился на 4,4% г/г и на 5,9% м/м до 3,06 млн т/сут. Основное снижение вновь произошло за счет строительных грузов и руды

В январе сокращение темпов погрузок на сети РЖД в годовом выражении продолжилось до 3,06 млн т./сутки (-4,4% г/г, -5,9% м/м), при этом объем погрузок снизился до 94,8 млн т. Сокращение было обеспечено снижением строительных грузов и руды. Такое значительное падение погрузок, в первую очередь, объясняется сезонным фактором и эффектом высокой базы 2023 г.

В январе аутсайдерами погрузки стали строительные грузы, а также руда, черные металлы, нефть и уголь. Ключевой причиной сокращения для перевозок строительных грузов стал эффект высокой базы 2023 года (погрузки оказались на уровне января 2018-2021 годов). В сравнении с декабрем 2023 г. погрузки строительных грузов также сократились на 10% за счет сезонного фактора. Руда просела в основном за счет снижение экспортных поставок, в первую очередь, в Китай. На погрузки продолжает влиять также экспортная квота на лом и отходы черных металлов (была продлена до 30 июня 2024 г.), сокращение перевозок лома черных металлов и чермета ускорил и сезонный фактор (на лом оказало давление также замедление внутреннего потребления).

На категории нефти и нефтепродуктов сказались сразу несколько факторов: добровольные ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов в рамках соглашения ОПЕК+ (в 1кв. 2024 г. Россия дополнительно ограничит поставки до 500 тыс. барр./сутки против 300 тыс. барр./сутки в 2П 2023 г.), продление запрета на экспортные поставки нефти по потолку цен до 30 июня 2024 г., а также запрет на экспорт зимнего дизтоплива.

Лидерами погрузки в январе стали промышленные грузы и удобрения, которые показали рост за счет эффекта низкой базы 2023 года (для удобрений также увеличили экспортную нетарифную квоту. Некоторое восстановление продемонстрировали лесные грузы (+4,3% г/г на фоне низкой базы, но -8,3% к декабрю 2023 г.).

Мы полагаем, что в январе темпы погрузки составят 3,45 млн т./сутки (-0,6% г/г, +5,0% м/м), при этом объем погрузок за месяц может составить 100,1 млн т. Снижение будет происходит за счет следующих факторов: замедление темпов роста строительства и экспортные ограничения.

Факторами, которые могут оказать поддержку для роста погрузок, считаем увеличение экспортных поставок угля в Индию и Китай, рост экспорта удобрений и продукции химпрома.