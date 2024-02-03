ПСБ: Северсталь опубликовала финансовые результаты по итогам 2023 года

Выручка Северстали по итогам 2023 год достигла 728 млрд руб. Это на 7% больше значения 2022 года.

EBITDA компании увеличилась на 22% г/г, до 262 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 36%, что превосходит аналогичный показатель 2022 г. на 5 п.п.

Свободный денежный поток Северстали сократился до 120 млрд руб., оказавшись на 23% меньше значения прошлого года.

Чистая прибыль в 2023 году выросла на 79% г/г, достигнув отметки 194 млрд руб.

Наше мнение:

Результаты за 2023 год оказались выше наших ожиданий. Особенно впечатлил прирост по EBITDA за отчётный период. Сказалось увеличение доли продуктов Северстали с высокой добавленной стоимость, из-за чего маржинальность по EBITDA достигла 36%. Это ниже рекордного 2021 года, но всё ещё выше показателей последних лет.

Значение свободного денежного потока также оказалось выше наших прогнозов, но столь сильное снижение в сравнении с показателями 2022 года связано с увеличением оборотного капитала. В частности, значительный рост запасов сократил FCF почти на 38 млрд руб. Северсталь накапливала готовую продукции перед проведением капитального ремонта доменной печи №5. В будущем все ранее накопленные запасы будут реализованы, что позитивно скажется на свободном денежном потоке.

Ключевой момент - это возврат к выплатам дивидендов. Северсталь оправдала ожидания, компания первой решила возобновить их выплату среди сталелитейщиков. Примечательно, что размер выплат оказался значительно выше ожиданий рынка. По нашим оценкам Северсталь должна была направить 100% FCF, значит потенциальный дивиденд должен был составить 131 руб./акцию. На деле СД рекомендовал выплатить 191,5 руб./акцию. Таким образом на дивиденды будет направлено 160 млрд руб., при этом свободный денежный поток за 2023 г. составил 120 млрд руб. Кроме этого, согласно раскрытию, Северсталь заплатила всего 5,9 млрд руб. в качестве налога на сверхприбыль. Мы ожидали, что сумма окажется значительно выше.

Полагаем, что Северсталь в течение года ещё может направить акционерам пропущенный дивиденд за 2022 год. При учёте выплаты 100% FCF за 2022 г., он может составить 187 руб./акцию. Однако учитывая заявление менеджмента о том, что в 2024 году капитальные затраты вырастут на 64% г/г, а также размер рекомендованных сегодня СД дивиденды, вероятность выплаты пропущенных дивидендов снижается.

Что касается бумаг Северстали, в ближайшее время они могут быть хуже рынка. Стоит понимать, что они с 14 декабря 2023 г. прибавили более 30%, но сегодня падают более чем на 2%, так как инвесторы начали фиксировать прибыль. В обозримом будущем акции могут продолжить корректироваться, но сильного падения не ждём. Несмотря на это, мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы бумаг Северстали. По нашим оценкам, итоговый дивиденд за 2024 год может составить примерно 150 руб./акцию. Кроме этого, впоследствии не исключаем к возврату к ежеквартальным выплатам, стабильное финансовое положение этому способствует.

Мы подтверждаем нашу оценку бумаг Северстали на горизонте года – 1 783 руб. за акцию