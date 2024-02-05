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ПСБ: Развитие повышательного тренда в паре USDRUB будет оказывать давление на котировки ОФЗ в преддверии февральского заседания

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась на 10-20 б.п.  (11,97% по 5-летним бумагам и 12,15% - по 10-летним) - с окончанием налогового периода пара USDRUB прибавила порядка 1,7%, оказав давление на рынок госбумаг. Также ЦБ подтвердил свой прежний сигнал по ДКП – регулятор видит «пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии». Таким образом, на более быстрое снижение ключевой ставки, пока, видимо, рассчитывать не стоит.

В ближайшие две недели до заседания ЦБ инвесторы, вероятно, будут сохранять осторожность на рынке госбумаг. При этом основное влияние на котировки госбумаг продолжит оказывать валютный рынок – развитие повышательного тренда в паре USDRUB будет способствовать росту инфляционных рисков.

Среднесрочно по-прежнему сохраняем ставку на флоатеры (50%-70% портфеля). В качестве диверсификации интересно выглядит первичное размещение ГК Самолет (A+/–) (книга закрывается 6 февраля) с фиксированным купоном до 16% на 2 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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