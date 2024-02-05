ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу прервал серию из четырёх дней роста, завершив торги в символическом минусе

Объёмы торгов выросли, составив в итоге почти 71 млрд руб. Вполне закономерно, что в последний день недели инвесторы начали закрывать позиции. Уровень сопротивления на отметке 3240 пунктов не удалось пройти с первого раза. На рынке наблюдалась смешанная динамика. Главным корпоративным событием на рынке стала публикация финансовой отчётности Северстали за 2023 год, а также рекомендация СД по дивидендам. Отчётность по МСФО не принесла больших сюрпризов, а вот размер рекомендованных дивидендов вначале привёл к росту акций Северстали, однако довольно скоро они ушли в минус.

Сказался сильный рост бумаг с середины декабря, а также то, что увеличенные выплаты, скорее всего, связаны с тем, что в них включается лишь часть пропущенных дивидендов по итогам 2022 года. Есть риск того, что оставшаяся часть выплат не будет распределена акционерам. Уже на вечерней сессии вновь переписали максимум акции Яндекса. Появились сообщения о том, что в понедельник совет директоров может принять окончательное решение по продаже бизнеса. Снова отличились бумаги HeadHunter, за четыре дня они прибавили более 10%. Вероятной причиной выступают ожидания по редомициляции компании. В пятницу финансовый отчёт за IV кв. представил Самолёт. Результаты оказались в рамках ожиданий, с декабря компания занимает 1-оем место в России по объёмам текущего строительства.

Ожидаем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Под давлением могут быть бумаги Яндекса на фоне заключения сделке по продаже бизнеса. Бумаги, которые сейчас торгуются на МосБирже, прекратят обращаться, взамен к торгам будут допущены акции российской МКАО. На данный момент нет информации по параметрам выкупа у российских инвесторов, которые держат акции Yandex N. V. на Московской Бирже.