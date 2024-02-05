ПСБ: Ждем восстановления цен на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent за прошлую неделю потеряли больше 4%, ближайший фьючерс вернулся ниже 80 долл./барр. на фоне довольно жесткой риторики ФРС по итогам заседания (намеков на снижение ставки в марте нет, нужно больше уверенности, что инфляция замедляется устойчиво), а также после выхода в четверг вечером новостей о возможном соглашении о приостановке военных действий между Израилем и ХАМАС. Тем не менее, считаем, что сантимент ухудшился краткосрочно. Если смотреть глобально, то экономическая ситуация в США неплохая, Китай предоставляет стимулы, что усиливает ожидания по росту спроса на сырье в ближайшие месяцы. Баланс в 1 кв. будет сдвигаться в сторону профицита спроса (до 1 млн барр./день). Со стороны геополитики также нет уверенности в мирном завершении вопроса конфликта в Красном море, по крайней мере, в ближайшее время, так как планы мирных переговоров снова сошли на нет. На этом фоне считаем, что в перспективе этой недели нефть вернется к 80-82 долл./барр.