ПСБ: Yandex N.V. заключила сделку по продаже Яндекса

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Yandex N.V. объявила о продаже о продаже всего бизнеса группы Яндекса в России и за рубежом консорциуму частных инвесторов (при этом ни один из участников не будет иметь контрольного пакета акций консорциума покупателей). Новой головной компанией бизнеса станет МКАО Яндекс (основной владелец — ЗПИФ Консорциум.Первый), бумаги которой будут допущены к торгам на МосБирже. Среди ключевых владельцев — структуры, Александра Чачава (LETA Capital), Павла Прасса (ИНФИНИТУМ), Александра Рязанова и Лукойла (доля — 10%). В сделку не вошли иностранные активы Nebius AI, Toloka AI, GenAI, Avride и TripleTen. Общая сумма сделки — 475 млрд руб. (50% будет оплачены кэшем в юанях, 50% — 176 млн акций Yandex N.V. класса А). Сумма учитывает обязательный дисконт в размере не менее 50% от справедливой стоимости. Сделка будет закрыта в 2 этапа: первый этап — в 1П 2024, 2 этап — в течение последующих 7 недель. Оцениваем новость скорее позитивно, покупка Яндекса снимает регуляторные риски нахождения компании в иностранной юрисдикции. И новые акционеры в целом не вызывают беспокойства. Однако недавний кейс Qiwi создает определенный негативный фон вокруг сделки. Сейчас в фокусе потенциальный обмен бумаг или выкуп у российских держателей. Пока здесь нет никакой информации. В целом мы позитивно смотрим на компанию с точки зрения потенциала развития бизнеса. Однако считаем, что краткосрочно покупка бумаг Яндекса выглядит слишком рискованно.