Комментарии

ПСБ: Лента отчиталась: рост за счет консолидации Лента отчиталась: рост за счет консолидации Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты за 4 кв. и 2023 год: Продажи: +50,3% г/г (222,7 млрд руб.) и +14,5% г/г (615,5 млрд руб.)

Розничные продажи: +50,8% г/г (219,9 млрд руб.) и +14% г/г (604,7 млрд руб.)

Онлайн продажи: +58,1% г/г (17,7 млрд руб.) и +31,8% г/г (53,2 млрд руб.)

LFL-продажи: +13,3% г/г и 4,6% г/г

LFL-трафик: +5,4% г/г и +2% г/г

Средний чек: +7,5% г/г и +2,6% г/г

Количество магазинов: 2,8 тыс. (3,4 х)

Общая торговая площадь: 2,3 млн кв. м. (+30% г/г) Оцениваем результаты позитивно. Драйвер роста выручки — покупка одного из крупнейших игроков рынка продовольственного ретейла Монетки, которая позволила увеличить число магазинов более чем в 3 раза. Кроме того, значительно ускорился и рост онлайн-продаж. Сохраняем осторожный взгляд на компанию: в структуре выручке превалируют менее перспективные гипермаркеты, компания демонстрирует низкую рентабельность. В настоящий момент не считаем бумаги Ленты интересными для покупки.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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