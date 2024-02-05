ПСБ: Лента отчиталась: рост за счет консолидации

Лента отчиталась: рост за счет консолидации
Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ
Ключевые результаты за 4 кв. и 2023 год:
- Продажи: +50,3% г/г (222,7 млрд руб.) и +14,5% г/г (615,5 млрд руб.)
- Розничные продажи: +50,8% г/г (219,9 млрд руб.) и +14% г/г (604,7 млрд руб.)
- Онлайн продажи: +58,1% г/г (17,7 млрд руб.) и +31,8% г/г (53,2 млрд руб.)
- LFL-продажи: +13,3% г/г и 4,6% г/г
- LFL-трафик: +5,4% г/г и +2% г/г
- Средний чек: +7,5% г/г и +2,6% г/г
- Количество магазинов: 2,8 тыс. (3,4 х)
- Общая торговая площадь: 2,3 млн кв. м. (+30% г/г)
Оцениваем результаты позитивно. Драйвер роста выручки — покупка одного из крупнейших игроков рынка продовольственного ретейла Монетки, которая позволила увеличить число магазинов более чем в 3 раза. Кроме того, значительно ускорился и рост онлайн-продаж. Сохраняем осторожный взгляд на компанию: в структуре выручке превалируют менее перспективные гипермаркеты, компания демонстрирует низкую рентабельность. В настоящий момент не считаем бумаги Ленты интересными для покупки.