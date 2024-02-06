Комментарии

ПСБ: Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение облигаций ГК Самолет

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник котировки ОФЗ изменились незначительно – доходности прибавили 1-3 б.п. (12,0% по 5-летним бумагам и 12,18% - по 10-летним). Инвесторы продолжают соблюдать осторожность с приближением заседания Банка России. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки и ненаправленного сигнала со стороны регулятора относительно дальнейшей динамики ключевой ставки. Несмотря на стабилизацию инфляции, ЦБ необходим более устойчивый тренд по снижению инфляции для начала цикла ослабления ДКП.

В результате, на горизонте ближайших 3 месяцев целесообразно сохранить большую часть портфеля во флоатерах (50%-70%). В оставшуюся долю в портфеле стоит постепенно подбирать интересные предложения с фиксированным купоном. В частности, из ближайших размещений рекомендуем обратить внимание на новый выпуск ГК Самолет (A+/–) с фиксированным купоном до 16% на 2 года, книга по которому закрывается сегодня.

Сегодня благодаря коррекционному укреплению рубля рост доходностей, вероятно, прекратиться, однако активность инвесторов останется невысокой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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