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ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в понедельник на максимумах с осени прошлого года

Объёмы торгов достигли 88 млрд руб. Последний раз подобные значения были в середине октября 2022 г. Ключевым событием стала финализация сделки по реструктуризации бизнеса Яндекса. Акции компании в начале торгов сильно упали, максимальная просадка достигала почти 10% от закрытия пятницы. Основной момент здесь, это отсутствие конкретики, касающегося параметров обмена бумаг, которые торгуются на Московской Бирже. В нефтегазовом секторе отметим акции НОВАТЭКа, которые подскочили на 3,5% после сообщений о планах провести заседание СД в пятницу. В повестке значится вопрос по распределению дивидендов.

Опережающую рынок динамику показали также бумаги Газпром нефти. После дивидендной от сечки в конце декабря они всё это время выглядели довольно слабо, несмотря на рост цен на нефть. На этом фоне ждём, что в ближайшие дни акции компании могут продолжить расти. Порадовали инвесторов бумаги угледобывающих компаний. Если в случае с Мечелом это скорее сохранения восходящего тренда, то акции Распадской явно отстали. Бумаги последней прибавили 3,5%, показав один из лучших результатов среди ликвидных акций. Приблизились к годовым пикам бумаги Мать и Дитя. Компания опубликовала финансовую отчетность, где подтвердила планы начать выплачивать дивиденды в ближайшее время.

Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Мы склонны ожидать продолжения роста российского рынка, но на данный момент инвесторам явно не хватает поводов для активных покупок. Вполне вероятно, что активность будет расти по мере приближения заседания ЦБ 16 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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