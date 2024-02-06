ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в понедельник на максимумах с осени прошлого года

Объёмы торгов достигли 88 млрд руб. Последний раз подобные значения были в середине октября 2022 г. Ключевым событием стала финализация сделки по реструктуризации бизнеса Яндекса. Акции компании в начале торгов сильно упали, максимальная просадка достигала почти 10% от закрытия пятницы. Основной момент здесь, это отсутствие конкретики, касающегося параметров обмена бумаг, которые торгуются на Московской Бирже. В нефтегазовом секторе отметим акции НОВАТЭКа, которые подскочили на 3,5% после сообщений о планах провести заседание СД в пятницу. В повестке значится вопрос по распределению дивидендов.

Опережающую рынок динамику показали также бумаги Газпром нефти. После дивидендной от сечки в конце декабря они всё это время выглядели довольно слабо, несмотря на рост цен на нефть. На этом фоне ждём, что в ближайшие дни акции компании могут продолжить расти. Порадовали инвесторов бумаги угледобывающих компаний. Если в случае с Мечелом это скорее сохранения восходящего тренда, то акции Распадской явно отстали. Бумаги последней прибавили 3,5%, показав один из лучших результатов среди ликвидных акций. Приблизились к годовым пикам бумаги Мать и Дитя. Компания опубликовала финансовую отчетность, где подтвердила планы начать выплачивать дивиденды в ближайшее время.