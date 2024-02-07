ПСБ: ММК опубликовал финансовые результаты по итогам 2023 года

Выручка ММК по итогам 2023 год достигла 763 млрд руб. Это на 9% больше значения 2022 года.

EBITDA компании увеличилась на 26,2% г/г, до 196 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 25,6%, что превосходит аналогичный показатель 2022 г. на 3,4 п.п.

Свободный денежный поток ММК сократился до 30,8 млрд руб., оказавшись на 57,6% меньше значения прошлого года.

Чистая прибыль в 2023 году выросла на 68,2% г/г, достигнув отметки 118 млрд руб.

Наше мнение: Результаты работы ММК по итогам 2023 года оказались немного хуже наших ожиданий. Мы рассчитывали, что размер свободного денежного потока (СДП) окажется выше.

Динамика показателей оказалась схожей с результатами Северстали. Наибольшие отклонение наблюдается по чистой прибыли и свободному денежному потоку. Причина в сильно возросших капитальных расходах. По итогам прошлого года CAPEX ММК составил 95 млрд руб., увеличившись на 26,4% г/г, в то же время у Северстали аналогичный показатель вырос лишь на 7% г/г, до 72,3 млрд руб. Прежде всего это связано с реализацией долгосрочной программы развития ММК. По заявлению компании она должна завершиться в 2025 году.

Кроме этого, негативно на СДП сказалось увеличение оборотного капитала. За отчётный период выросла дебиторская задолженность, а также запасы, что может быть вызвано капитальными ремонтами.

Что касается дивидендов, то на данный момент комментариев от ММК не поступало. Ожидаем, что рекомендация СД будет озвучена в течение ближайших несколько месяцев. При условии распределения 100% СДП на выплаты, итоговый дивиденд может составить 2,75 руб./акцию, что эквивалентно 4,7% доходности по текущим котировкам.

Ключевой вопрос, это возможность выплаты пропущенного дивидендов за 2022 год. Мы учитываем здесь сохранение высоких капитальных затрат в 2024 году, а также размер предстоящих погашений по займам, которые должны составить 27,5 млрд руб. Они представлены преимущественно замещающими облигациями с погашением в июне текущего года. Таким образом, суммарные затраты ММК на выплату дивидендов за 2023 год, CAPEX и погашение займов, по нашим оценкам, могут составить в 2024 году около 150 млрд руб. Это существенная сумма, учитывая, что денежный поток от операционной деятельности в 2023 году составил 115 млрд руб. На этом фоне склоны считать, что ММК, вероятно, заплатит лишь часть пропущенных выплат по итогам деятельности за 2022 г.

Если говорить про перспективы акций, как и в случае с Северсталью, бумаги ММК могут быть в ближайшее время хуже рынка. Вероятно, волна роста, которая берёт своё начало с середины декабря 2023 г. завершена. Мы понижаем нашу целевую цена для акций компании с 69 руб., до 66 руб. с рекомендацией «держать». Несмотря на это, у нас позитивный долгосрочный взгляд на ММК. Капитальные затраты в будущем приведут к нормализации денежных потоков и увеличению дивидендных выплат.