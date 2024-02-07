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ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник прибавил 0,2%, вплотную приблизившись к локальному уровню сопротивления, который находится на отметке 3240 пунктов

Бумаги экспортёров выглядели преимущественно безыдейно. Отраслевой индекс металлургии и горной добычи единственный, кто завершил день в минусе. Аутсайдерами стали обыкновенные акции Мечела, которые накануне были, наоборот, в лидерах. Хуже рынка вновь были акции сталелитейщиков. Вчера была опубликована финансовая отчётность ММК за 2023 год. Результаты оказались в рамках ожиданий рынка. Снижение котировок мы можем объяснить сильным ростом бумаг с середины декабря, а также неясными перспективами выплаты пропущенных дивидендов за 2022 год. Не исключаем вероятность того, что ММК может отказаться от такого решения на фоне высоких капитальных затрат и предстоящего погашения замещающих облигаций.

В то же время можем отметить акции РУСАЛа, которые продолжили расти. Техническая картина складывается благоприятно для бумаг компании. Считаем, что они могут сохранить восходящую динамику в ближайшие дни. В финансовом секторе лидером роста вновь стали акции Совкомбанка, вчера они перешагнули отметку 16 руб. Текущие отметки почти на 40% выше значений на момент IPO. Бумаги Мать и дитя переписали исторический максимум, прибавив за день более 7%, отыгрывая завершение редомициляции и планы компании вернуться к выплате дивидендов. Акции Магнита закрыли дивидендной гэп, на этом им потребовалось всего 19 торговых сессий. Продолжили восстанавливаться после просадки в понедельники бумаги Яндекса, снова вернувшись выше отметки 3100 руб.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может протестовать отметку 3250 пунктов. Бумаги Сбербанка смогли подняться выше локальных пиков. Надеемся на сохранения спроса на акции компании. В свою очередь, это должно помочь индексу продолжить дальнейшее продвижения к отметке 3300 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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