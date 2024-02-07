ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник прибавил 0,2%, вплотную приблизившись к локальному уровню сопротивления, который находится на отметке 3240 пунктов

Бумаги экспортёров выглядели преимущественно безыдейно. Отраслевой индекс металлургии и горной добычи единственный, кто завершил день в минусе. Аутсайдерами стали обыкновенные акции Мечела, которые накануне были, наоборот, в лидерах. Хуже рынка вновь были акции сталелитейщиков. Вчера была опубликована финансовая отчётность ММК за 2023 год. Результаты оказались в рамках ожиданий рынка. Снижение котировок мы можем объяснить сильным ростом бумаг с середины декабря, а также неясными перспективами выплаты пропущенных дивидендов за 2022 год. Не исключаем вероятность того, что ММК может отказаться от такого решения на фоне высоких капитальных затрат и предстоящего погашения замещающих облигаций.

В то же время можем отметить акции РУСАЛа, которые продолжили расти. Техническая картина складывается благоприятно для бумаг компании. Считаем, что они могут сохранить восходящую динамику в ближайшие дни. В финансовом секторе лидером роста вновь стали акции Совкомбанка, вчера они перешагнули отметку 16 руб. Текущие отметки почти на 40% выше значений на момент IPO. Бумаги Мать и дитя переписали исторический максимум, прибавив за день более 7%, отыгрывая завершение редомициляции и планы компании вернуться к выплате дивидендов. Акции Магнита закрыли дивидендной гэп, на этом им потребовалось всего 19 торговых сессий. Продолжили восстанавливаться после просадки в понедельники бумаги Яндекса, снова вернувшись выше отметки 3100 руб.